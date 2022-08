A Bastille énekesét a brit Glastonbury fesztiválra emlékezteti a Sziget

Csütörtökön a Bastille volt a Sziget fő fellépője a nagyszínpadon, a zenekar legutóbb 2018-ban koncertezett a fesztiválon. Dan Smith frontember a Fókusznak adott interjúban azt mondta, nagyon örülnek, hogy visszatérhettek Budapestre a koronavírus miatti három éves szünet után.

A fesztiválról a következőképen nyilatkozott:

Nagyon gyönyörű maga a sziget is, lenyűgöző a helyszín. Egy kicsit a szintén népszerű, brit Glastonbury fesztiválra emlékeztet. Mindig megtisztelő, ha ott is felléphetünk, de a Szigetnek is nagyon jó a fellépőlistája, a környezet is zseniális, és érződik, hogy mennyi munka van a saját világ létrehozásában. És hogy bent van egy nagyvárosban, ez is különleges. Nagyon kevés ugyanilyen fesztivált ismerek.