Gáspár Laci egy-két órára sem szeret egyedül lenni: Tudom, hogy ez nem normális

– tette fel a kérdést legutóbbi Instagram-posztjában Gáspár Laci. Az énekes arról írt, hogy kedden ByeAlex előtt, de a többiek után végzett az X-Faktor forgatásán, ezért úgy alakult, hogy egyedül érkezett vissza a szállásra, és egyedül vacsorázott meg.

Hívtam a feleségemet, mert nagyon hiányzik a családom, de ők moziban vannak, úgyhogy maradtam magammal és a gondolataimmal… Sajnos most is kiderült, hogy nem szeretek egyedül lenni és nem is tudok még egy-két óráig sem! Tudom, hogy ez nem normális! De ez van! Leírtam… Így már könnyebb is egy kicsit