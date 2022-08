Újra itt a TE!Feszt!

Grandiózus fesztivállal zárja a nyarat az Eötvös10

Idén is megtölti kultúrával az Eötvös10 az Andrássy utat!

Örömünnep Terézvárosban!

Idén második alkalommal búcsúztatja a nyarat az Eötvös10 egy grandiózus összművészeti fesztivállal. Tavaly rendezték meg első ízben a TE!Fesztet a Kodály köröndtől egészen az Izabella utcáig: a főváros legizgalmasabb színházait, a legmenőbb zenekarokat, a legvarázslatosabb gyerekprogramokat felsorakoztató háromnapos bulin tavaly közel húszezren vettek részt.

A szervezők idén is magasra tették a lécet: 2022. augusztus 26-28.-ig újra színes programok sokaságával várnak kicsiket és nagyokat a főváros és az ország minden tájáról, és a háromnapos programot elnézve itt valóban minden korosztály megtalálja a kedvére valót.

A TE!Feszt idén is nagy hangsúlyt fektet a fővárosban működő civil szervezetek felkarolására, ezért közel harminc civil csapat is az Eötvös10-zel tart érzékenyítő programokkal, beszélgetésekkel, különféle játékokkal, bemutatókkal, de a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár legújabb színhelye, a terézvárosi Körúti Könyvtár is izgalmas programokkal érkezik a fesztiválra.

Fellépők a teljesség igénye nélkül

A TE!Feszten koncertet ad: Magna Cum Laude, Karácsony János és a Midlife Crisis, Romengo, a 2021-es X-Faktor győztese, Alee, Harmadik figyelmeztetés, Danubia Zenekar, Átrium Staff Zenekar, Leah Finol és Macsotay Guillermo spanyol világhírű művészek, valamint a Strokes Ütőegyüttes.

A TE!Feszten résztvevő színházak: 6SZÍN, Bethlen Téri Színház, Budapesti Operettszínház, Gólem Színház, Játékszín, József Attila Színház, Jurányi Produkciós Közösségi Inkubátorház, Katona József Színház, Madách Színház, Magyar Állami Operaház, Örkény Színház, Pesti Magyar Színház, Pintér Béla és Társulata, Radnóti Színház, RS9, Szkéné Színház, Thalia, Tünet Együttes, Vígszínház, Willany Leó Improvizációs Táncszínház.

Gyerekprogramok a TE!Feszten: Budapest Bábszínház, Lóci és Szeder, Farkasházy Réka és a Tintanyúl, Baross Imre Artistaképző Iskola, Art-Színtér, Kolibri Színház, Rutkai Bori Banda, Batyu Színház, Malek Andrea és az Eszement MeseBand, Zichy Szín-Műhely.

És még…: Igazgyöngy Alapítvány, Cervantes Intézet, Iparművészeti Múzeum – Ráth György-villa, Gasztronegyed, Jane Godall Intézet, HVG Könyvek könyvebmutató beszélgetés, flashmobok, energiahatékonysági tanácsadás, Magyar Madártani Egyesület, kézművesek, fair trade kiállítás, táncbemutatók, és még sok minden más.

Műsorvezetők: Ábel Anita és Kontha Nelli

TE! is gyere el, találkozz az összes színházzal és színészeikkel, érezd jól magad a koncerteken, játssz felhőtlenül a gyerekprogramokon, és hagyd, hogy magával ragadjon az Andrássy úton hömpölygő kultúra!

Itt a TE! helyed!

Időpont: 2022. augusztus 26. – 28.

Helyszín: VI. kerület, Andrássy út, a Kodály köröndtől az Izabella utcáig

Részletes program és bővebb információ: www.eotvos10.hu

www.facebook.hu/Eotvos10

A TE!Feszt támogatói: Budapest Főváros Önkormányzata, Terézváros Önkormányzata, hvg, Magyar Narancs, Westend, Sommer Cukrászda

Szervező: Eötvös10

A HÁROMNAPOS RENDEZVÉNY INGYNES!