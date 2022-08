Zac Efron egy medvével szerepel együtt egy reklámban, be is támadták miatta az állatvédők

Képmutatónak tartják.

Álszentnek tartja Zac Efront a PETA állatjogi szervezet, miután a színész olyan reklámban szerepelt, amiben egy egész életét fogságban töltő medve a partnere. A Kodiak Cakes és Efron közreműködéséből származó bevételek egy részét a Vital Ground Foundation kapja, ami egy vadon élő grizzly medvék élőhelyeinek megőrzését támogató nonprofit szervezet.

A PETA közleményben tiltakozott a 27 éves medve tévéreklámban való szerepeltetése ellen, arra hivatkozva, hogy „képmutató dolog kihasználni egy állatot egy másik állat megsegítése érdekében”. Mint írják, egyetlen valódi természetvédő csoport sem kényszerítene fogságban tartott állatokat arra, hogy trükköket mutassanak be a kamera előtt annak érdekében, hogy felhívják a figyelmet vadon élő társaikra.

Az állatvédő szervezet felszólította Zac Efront, hogy gondolja meg, hogy szeretne-e a továbbiakban is együttműködni a márkával, valamint a Kodiak Cakes-t arra kérték, szüntessék be a reklám sugárzását, vagy legalább élő állatok helyett alkalmazzanak CGI-technikát.

A színész maga is megosztotta a reklámokat az Instagram-oldalán pár hete, a PETA által felvetett problémára azonban eddig sem ő, sem a márka nem reagált.

