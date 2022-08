Tom Cruise bocsánatot kért egy kiránduló pártól, majd leugrott egy szikláról

Siklóernyővel. Egy forgatáson.

Nemrég töltötte be a hatvanat, de Tom Cruise továbbra is jelentős mennyiségű kaszkadőrmutatványt vállal be a filmjeiben. Most egy házaspár számolt be saját élményéről, amikor véletlenül belefutottak a Mission: Impossible Leszámolás Első rész forgatásába.

Jason és Sarah Haygarth az Egyesült Királyság egyik nemzeti parkjában kirándultak, amikor helikopterekre lettek figyelmesek, nem sokkal később pedig a kamerákat is észrevették. Amint a csúcsra értek, egy stábtag megállította őket, hogy nem mehetnek tovább, mert éppen akkor szállt le egy helikopter. Miután ez megtörtént, a pár folytatta útját, majd összefutottak Tom Cruise-zal, aki éppen egy siklóernyőt szíjazott magára.

Azonnal tudtam, hogy ő az. Mire odaértünk, már hallottuk, hogy a Mission: Impossible-t forgatják, de arra számítottam, hogy kaszkadőrökkel

– mesélte a feleség, majd férje felidézte a színésszel való találkozásukat:

Először bocsánatot kért a zaj miatt: »bocsi, srácok, tudom, hogy elrontottuk a túrátokat ezzel a lármázással«. Aztán azt mondta, tetszik neki a kutyánk. Megkérdeztük, mit csinál, mire annyit felelt, hogy le fog ugrani. Először el sem hittük. Mielőtt levetette magát, azt mondta: »sziasztok, remélem, minden jól megy majd«, mi meg sok szerencsét kívántunk neki.

A The Sun cikkében videót közölt a jelenetről.