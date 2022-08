Halle Berry lila hajszínre váltott

Bokszmeccsen járt a napokban Halle Berry, ahová elkísérte pasija, Van Hunt is. Az ötvenöt éves színésznő meglepő, lila hajszínnel jelent meg a Los Angeles-i eseményen.

Hogy a hajfestést mi indokolta, arról nem tudni, de két nappal ezelőtt még szőke hajjal posztolt az Instagramjára. Nem kizárt, hogy egy szerep húzódik meg emögött.

Halle Berry debuts striking purple curls as she cosies up to her boyfriend Van Hunt at a boxing match https://t.co/uH0Mywu58U

— Daily Mail Celebrity (@DailyMailCeleb) August 5, 2022