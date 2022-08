Több mint 2 milliárd forintnyi összeget nyertek a lottón, most elválnak útjaik

4,6 millió fontot, azaz mai értékén több mint 2 milliárd forintot nyert 1997-ben a skót Barry Chuwen és párja, Jenny a lottón (persze ott is volt infláció, szóval akkor ez még ennél sokkal több pénz volt) – írja a Daily Record.

Barry akkor, 27 évesként még fodrászként dolgozott, de a nyeremény után a glasgow-i szalonját odaajándékozta a munkatársainak és ingatlan-befektetőként, illetve ingatlanügynökként kezdett új karriert.

Jól ment neki, birodalmát már 30 millió fontra saccolták, mikor a 2008-as hitelválság azonban keresztbetett neki. A pár létrehozott egy jótékonysági szervezetet is, a Teddy Bear Foundationt, amiről éppen a múlt hónapban írta a Sunday Mail, hogy a hatóságok vizsgálódnak a különleges szükségletű gyerekekkel foglalkozó alapítványnál.

– nyilatkozta a férj, aki elnézést kért feleségétől és gyerekeiktől. Az 54 éves szülőknek egy 21, egy 17 és egy 15 éves gyereke van.

A hairdresser and his wife who won almost £5million on the National Lottery are splitting after he met another womanhttps://t.co/cRYjRyMRg4

— Sunday Mail (@Sunday_Mail) July 31, 2022