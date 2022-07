A Stranger Thingsen túl: filmzeneként feltámadó régebbi slágerek

A nosztalgiahullámot meglovagoló Stranger Things-nek köszönhetően már több 80-as években kiadott slágert is felfedezhettek maguknak a fiatalabb generációkhoz tartozók. A sorozatban felhasznált Kate Bush-szám az eredeti megjelenése után közel negyven évvel jutott el először az amerikai slágerlista élére, és az évadfináléban felcsendülő Metallica-szám is a sorozatnak köszönheti, hogy közel 40 év után bekerült a Billboard legforróbb számai közé. Nincs új a nap alatt – gondolhatnánk a slágerek hallatán, amiben bőven van igazság: ez a gyakorlat ugyanis már jóideje létezik Hollywoodban. Például a Queen Bohemian Rhapsodyja is csak a megjelenése után másfél évtizeddel jutott el a Billboard Hot 100 dobogójára, egy Mike Myers-filmnek hála.

A Netflix valaha volt legsikeresebb sorozata, a nosztalgiára erősen építő, 80-as évek Amerikájában játszódó Stranger Things minden évadában új életet adott több régi slágernek is – elég ha csak Madonna (Material Girl), a Police (Every Breath You Take) vagy a Clash (Should I Stay Or Should I Go) neveit és számait említjük.

A negyedik évad első felvonásának köszönhetően Kate Bush egyik dala például nagyobb reflektorfényt kapott, mint előtte korábban bármikor: a sorozatban kulcsszerepet betöltő Running Up That Hill (A Deal with God) 1985-ös megjelenése óta most először jutott az amerikai slágerlista élére. Az évadfináléban pedig a Metallica Masters of Puppets című, szintén 1985-ös számának gitárszólója jutott hasonló szerephez – és majdnem 40 évvel a megjelenése után helyhez az amerikai és a brit slágerlistákon.

Ez a jelenség egyáltalán nem nevezhető újkeletűnek, sőt érdekes módon pont abban az időszakban – a nyolcvanas években – vált igazán jellemzővé, amihez a Stranger Things is visszanyúlik.

Alább azokat a slágereket gyűjtöttük össze, amelyeket ekkor hasznosítottak újra Hollywoodban – ezért legtöbbjükről az előadóik helyett inkább a filmekre asszociálnak az azóta felnőtt generációk.

Tom Cruise alsógatyában

Tom Cruise és az amerikai légierő 2022-ben a Top Gun folytatásával ismét népszerűvé tette az 1986-os film eredeti főcímzenéjét, a Danger Zone-t Kenny Logginstól – ami egy ilyen összeállításban talán csalásnak is tűnik –, de Tom Cruise már karrierje elején is új életet adott egy akkor még csak páréves slágernek. A Cruise karrierjét kilövő Kockázatos üzlet című film alsógatyában táncolós jelenete még azoknak is biztos rémlik, akik nem tudják, hogy a fiatal csillag által alakított, egyedül otthonhagyott tini, Joel milyen kockázatos üzelmekkel is tölti a szabadidejét egy prostituált társaságában.

Az emlékezetes jelenet hátterében Bob Seger Old Time Rock and Rollja szól, ami 1979-es megjelenése idején a Billboard Hot 100-as lista 28. helyéig jutott fel, a film 1983-as bemutatása után pedig a toplista 48. helyéig tornázta fel magát ismét, Cruise alulöltözött táncának köszönhetően.

A Beatles esete a piros Ferrarival

1986-ban nem csak a Beatles-rajongó szülőknek köszönhetően élte másodvirágzását a gombafejűek egyik slágere. Az előző filmhez hasonlóan szintén egy szabadnapos tinédzser sztoriját bemutató, Matthew Broderick karrierjét elindító, 1986-os Meglógtam a Ferrarival fináléjában a főszereplő a Beatles első, 1963-as albumán megjelent Twist and Shoutot adja elő. (Ami eredetileg Phil Medley és Bert Berns szerzeménye, és a liverpooliak is csak feldolgozták.)

Broderick tátogásának, és Rodney Dangerfield szintén ebben az évben bemutatott Vissza a suliba című vígjátékának hála a hatvanas években a Billboard Hot 100 2. helyéig jutó sláger a nyolcvanas években ismét felkerült a listára a 26. helyen.

Hátborzongató kalandokat átélő gyerekek és egy R&B sláger

A Stranger Thingshez hangulatában leginkább hasonlító, Stephen King novellából adaptált Állj mellém! (eredetileg Stand by Me) című filmet olyannyira egy már akkor is réginek számító slágerre alapozták, hogy a címe is ugyanaz, mint a szóban forgó számé.

A hatvanas évek vidéki Amerikájában egy gyilkosság után nyomozó gyerekeket történetét bemutató filmben többször is felcsendül Ben E. King 1961-ben megjelent Rhythm and Blues száma, a Stand by Me – ami a hatvanas években a Billboard lista 4., a nyolcvanas években pedig a 9. helyéig menetelt.

A dalhoz ’86-ban még új videó is készült a film két fiatal sztárja, River Phoenix és Wil Wheaton vendégszereplésével.

Robin Williams lökete Louis Armstrongnak

A Louis Armstrong előadásában népszerűvé vált What a Wonderful World (eredetileg Bob Thiele és George David Weiss szerzeménye) az 1967-es megjelenése idején nem hódította meg a slágerlistákat az Egyesült Államokban, csak az Egyesült Királyságban – ahol egy évvel később a legtöbbet eladott kislemez lett.

A vietnámi háborút keserédesen ábrázoló, Robin Williams főszereplésével készült Jó reggelt, Vietnám! emlékezetes montázsának köszönhetően azonban mára az egész világ ismeri a dalt, és a film 1987-es bemutatását követően – a zenész halála után másfél évtizeddel – a Billboard-listás hely is összejött: ’88 februárjában a 32. legforróbb sláger a What a Wonderful World volt.

A Dirty Dancing újra megtáncoltatott egy húszéves slágert

Jennifer Grey és Patrick Swayze románca és táncmozdulatai nemcsak az 1987-es Dirty Dancing – Piszkos tánc betétdalának, az (I’ve Had) The Time of My Lifenak szereztek egy Oscart, hanem ismét a Billboard Hot 100-be repítettek egy olyan soul-popslágert is, ami a filmben bemutatott időszakban előkelő helyen tanyázott ezen a listán: Baby és Johnny első találkozásának háttérzenéje, a Contours Do You Love Me című száma 1962-ben a 3. helyig tudott felkapaszkodni az amerikai kislemezlistán, és ezt a teljesítményt majdnem sikerült ismét elérnie, amikor a film miatt újra felkerült a lista 11. helyére.

Patrick Swayze duplázása

A nyolcvanas-kilencvenes évek romkom-dömpingjében nem számít fehér hollónak a Dirty Dancing, ha régi slágerek feltámasztásáról van szó. Patrick Swayze másik emlékezetes filmje ebből az időszakból, az 1990-ben bemutatott Ghost is új életet adott egy már akkor is réginek számító szerelmes dalnak.

A Righteous Brothers Unchained Melody című száma 1965-ben a Billboard lista 4. helyéig jutott, mégis mindenkinek Swayze Sam-jének halála utáni hűsége, esetleg a rövidhajú Demi Moore, Whoopi Goldberg vagy az agyagozás jut róla eszébe.

A film megjelenése után pedig azt a bravúrt is sikerült elérnie a Righteous Brothersnek, hogy az eredeti felvétel és a filmhez újrarögzített verzió is a Billboard Hot 100 listáján volt egyszerre: előbbi a 13., utóbbi a 19. helyig jutott.

És a Pretty Woman duplája

A Julia Roberts és Richard Gere főszereplésével készült, nyolcvanas évek végének Los Angelesében játszódó Pillangókisasszony-sztori nemcsak a film címének alapját adó, 1964-es Roy Orbison nótát, az Oh, Pretty Womant ismertette meg egy új generációval, hanem egy pár évvel korábban, 1987-ben megjelent dalt is felvitt a csúcsra.

A szám, ami akkor szól, amikor a film legvégén a Roberts által alakított jó útra tért szexmunkás ellimózgat a reményekkel teli új élete felé – az It Must Have Been Love a Roxette-től – csupán megjelenése után három évvel, a film 1990-es premierjét követő nyáron hódította meg a Billboard Hot 100 listát.

+1: A Queen szám, amit bólogatós hülyegyerekek koronáztak meg

A romantikus komédiák világából térjünk vissza kicsit a vígjátékok, egészen pontosan Wayne világába. Az 1992-es film nemcsak Mike Myers komikus karrierjét indította be – aki olyan jól hozta a film címszereplőjét, a szülei pincéjéből kábelen tévéműsort vezető, majd rockfesztivált szervező Wayne Campbellt, hogy a film még egy folytatást is megélt –, hanem a Queen ikonikus dalát, a Bohemian Rhapsodyt is ismét feljuttatta a Billboard Hot 100 listára az eredeti megjelenése után másfél évtizeddel.

A szám az 1975-ös megjelenése után eredetileg az amerikai kislemezlista 9. helyéig ment fel, és bár a film megjelenését követően sem sikerült a csúcsra jutnia az Egyesült Államokban, egészen a lista második helyére repítette fel a dalt Wayne és Garth bólogatása.

Bryan May egyébként a Queen-film megjelenése után azt is elmesélte, hogy Mike Myers még a megjelenés előtt, 1991-ben odaadta neki a filmet videókazettán, hogy mutassa meg Freddie Mercurynak, aki ekkor már nagyon rossz bőrben volt a HIV-fertőzése miatt, de May szerint

Imádta, csak nevetett és nevetett. Nagyon gyenge volt, de csak mosolygott és nevetett.

És természetesen a Bohemian Rhapsody sem úszta meg az új, filmes klipet, ami a megjelenése után a legtöbbet játszott videó volt az MTV-n abban az évben.

+ ∞ A jól bevált formula azóta is működik: a Ponyvaregény például nemcsak John Travolta karrierjét indította be újra, hanem film nyitójelenete alatt felcsendülő surfrockos Misirlout előadó Dick Dale-ét is. A hollywoodi álomgyár ezredforduló utáni terebélyesedésével ráadásul már a számítógépes animációk és tévésorozatok is lehelnek új életet régebbi slágerekbe. A Smash Mouth All Star című számáról az interneten felnőtt generációknak kapásból a Shrek ugrik be, mégis meglepődve tapasztalhatjuk, hogy a számhoz készült videóklipben egy másik film, a Mystery Men – Különleges hősök képkockái köszönnek vissza. A szám 1999-es megjelenése után 2001-ben már két bőrt is lehúztak róla. A Journey nevű amerikai rockbanda 1981-es Don’t Stop Believin’ című száma azután hódított meg egy újabb generációt, hogy a Maffiózók utolsó jelenetében Tony Soprano ezt a számot rakta be a zenegépből, és a Glee – Sztárok leszünk! című sorozatban is felhasználták a kétezres években. Persze a Marvel-filmek sem maradhatnak ki a sorból: Star Lord kedvenc száma A galaxis őrzői 2014-es megjelenése után megelőzte korábbi csúcsát: a Redbone zenekar Come And Get Your Love-ja 4. lett az amerikai kislemezlistán, miközben 1974-ben csak az 5. helyig sikerült jutnia. A szám újdonsült népszerűsége hatására új animációs videóklipet is kiadtak hozzá, ami az amerikai őslakosokból álló zenekar eredettörténetébe is betekintést enged. A 2017-es Thor: Ragnarök pedig a Led Zeppelin Immigrant Songjába lehelt új életet. Ugyanígy a DC szuperhősei is képesek meglepetésekre: a legújabb Batman-film a Nirvana második albumának egyik elfeledett gyöngyszemét, a Something In The Wayt juttatta be a száz top amerikai sláger közé, 30 évvel az eredeti megjelenése után. Új löketet adhatnak egy-egy számnak az ikonikus zenekarok és zenészek történetét bemutató filmek is : a Queenről szóló Bohém rapszódia harmadvirágzást adott a film címéül is felhasznált dalnak, a nyugati parti gengszterrap megteremtőit, az NWA-t bemutató Egyenesen Comptonból pedig első alkalommal juttatta fel a Billboard Hot 100 listára a Straight Outta Compton című raphimnuszt.

