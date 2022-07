Leordította egy nő fejét Erzsébet királynő őre, miután hozzáért a lovához

Nem értette meg, hogy ezek nem játéklovak és játékkatonák.

Londonban komoly látványosságnak számítanak Erzsébet királynő néma őrei, kedvelt célpontjai is a turisták fotóinak. Sokan próbálják is őket mozgásra, megszólalásra csábítani, egészen pofátlanul. Egy nő is így járt, bár ő azt gondolhatta, amit csinál, abból nem lehet probléma.

A királynő egy lovasával, vagy csak annak lovával akart pózolni, de nem volt neki elég szimplán odaállni, mint azt tette az előtte levő fotózkodó is, hozzá is ért a lóhoz, amit az állat nem szívesen fogadott. A nőt azonban ez nem túlzottan érdekelte, megpróbálta megfogni a gyeplőt, ami már az őrnek is sok volt.

Lépjen vissza a királynő őrétől, ne érintse meg a gyeplőt!

– ordított a nőre a férfi, mire a nő eszméletlenül megijed, és a mellkasát fogva elugrik.

„Soha nem megyünk vissza Londonba ezután az incidens után” – írta a Tiktokra a videót a mostohaanyjáról feltöltő Ethan.

A kommentelők viszont egyetértenek az őrrel, nem szabad hozzájuk érni, ahogy a lovak gyeplőjéhez sem, nem turistalátványosságnak vannak ott, ezt megérthetné lassan mindenki, írták többen.

Ez nem a Disney, ők dolgozó lovak és a hadseregben szolgálnak

– tette hozzá egy kommentelő.