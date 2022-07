Takács Zsuzsika a Zámbó Krisztiánnal való kapcsolatukról: Ember tervez, Isten végez

A hétvégén együtt voltak fellépni, szelfiztek is egy nyíregyházi helyi járaton.

Zámbó Krisztián és Takács Zsuzsika június elején jelentették be, hogy 11 év után véget ért a kapcsolatuk. A felek azóta többször hangsúlyozták, hogy nem egy veszekedés vagy harmadik fél miatt szakítottak, és továbbra is jóban vannak egymással.

Zámbó alig két hete arról beszélt, hogy most élvezi az egyedüllétet, és szeretne is szingli maradni legalább a nyár végéig, magának bizonyít ugyanis, hogy egyedülálló férfiként is el tudja látni a ház körüli teendőket. Nem sokkal később már arról számolt be, hogy inkább kikövette az exét az Instagramon, hogy ne lássa a sok pajzán hozzászólást, amit Takács a fotói alatt kap más férfiaktól.

Utóbbi ma reggel a Mokka vendége volt, ahol a Balaton mellett nosztalgiázva adott interjút a TV2-nek. Mint elmondta, imádja a térséget, hiszen itt cseperedett fel, felnőtt életét viszont Budapesten kezdte el. Takácsot természetesen a Zámbóval való kapcsolatáról is kérdezte a riporter, hiszen nemrég közös képet is posztoltak az énekes közösségi oldalára.

Nagyon jó a mai napig a kapcsolatunk, most hétvégén is együtt voltunk. Egyrészt azért, mert fellépése volt, és mi nagyon szeretünk így együtt járni, sokat dolgoztunk is együtt. Jól éreztük magunkat egymás társaságában. Mindig azt mondják, hogy ember tervez, Isten végez. Majd meglátjuk, hogy mi lesz, hogy lesz. Sodródunk az árral, hagyjuk alakulni a dolgokat

– mondta Takács, aki szerint jelenleg mindkettejük életében vannak problémák, amelyeket külön-külön igyekeznek megoldani.

Hozzátette, hogy a fotókat azért készítették, mert remek pillanatokat éltek meg, különösen mókásnak tartották például azt, hogy felültek egy nyíregyházi helyi járatra, ahol sokan örültek annak, hogy együtt látták őket.

A bejegyzés megtekintése az Instagramon Zámbó Krisztián Jimmbo 💯 (@zambokrisztianofficial) által megosztott bejegyzés

Zámbó egyébként a közös fotók mellett azt írta, hogy „nem kellene feltörni más oldalát”, bővebb magyarázatot viszont nem adott a leírásra.