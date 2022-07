Maya Hawke legújabb címlapfotóján olyan, mintha a fiatal Uma Thurman klónja lenne

Le sem tagadhatnák egymást.

A Stranger Things Robinja, azaz Maya Hawke a minap az As If nevű divatmagazin címlapján debütált, a róla készült fotón pedig kiköpött úgy fest, mint az édesanyja, Uma Thurman az ő korában – a frizura- és sminkválasztást elnézve a lap stábja is szívesen alapozott a hasonlóságra.

A bejegyzés megtekintése az Instagramon AS IF Magazine (@asifmagazine) által megosztott bejegyzés



A színésznők közötti hasonlóságra persze időről időre rácsodálkoznak a rajongók. Hawke szinte napra pontosan három évvel ezelőtt, a Volt egyszer egy Hollywood Los Angeles-i premierjén is olyan hatást keltett, mintha húsz évet ugrottunk volna vissza az időben.