John Cena másodszor is elvette a feleségét

Első esküvőjük 21 hónappal ezelőtt volt.

Pénteken másodszorra is összeházasodott John Cena és Shay Shariatzadeh. Jogilag 21 hónappal ezelőtt, Floridában kötötték össze az életüket egy kis szertartás keretein belül, most pedig – a pandémia lecsengése után – Vancouverben került sor az esküvőre. A házaspárról a TMZ egy fotót is közölt, ezt ebben a cikkben lehet megnézni.

A pankrátorból lett színész a 2019-es Ne játssz a tűzzel című filmje forgatásán ismerkedett meg iráni származású mérnök feleségével, a premieren már kéz a kézben jelentek meg.

John Cena nemrég egy nagy rajongója álmát váltotta valóra, amikor meglátogatta: