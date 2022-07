Huszonhét ember utazott egy apró tuk-tukkal Indiában

Gyorshajtás miatt állítottak meg a rendőrök egy tuk-tuk taxit az indiai Fatehpurban, aztán alig hittek a szemüknek, amikor meglátták, hány utast szállított – írja a BBC.

A járműből, amelyik legfeljebb három utas szállítására alkalmas, huszonhét ember szállt ki. Az esetről több videó is készült, melyek elterjedtek a közösségi portálokon.

Helyi sajtóbeszámolók szerint, amikor a rendőrök megpróbálták megállítani a gyorshajtó tuk-tukot, a sofőr megpróbált elmenekülni. A rendőrök egy rövid üldözés után utolérték és megállásra kényszerítették. A rendőrség megbírságolta a sofőrt és elkobozta a járművet.

In UP’s Fatehpur, an auto rickshaw ferrying 27 commuters was stopped by the local police during a check. The auto was later seized. pic.twitter.com/hez49t9eJS

