James Franco a botrányos éveit követően újra főszerepet kapott egy filmben

Elég zűrös volt körülötte minden az elmúlt időszakban.

2018-ban több nő is megvádolta szexuális zaklatással James Francót, aki később elismerte, hogy szexfüggő, emiatt szakemberhez fordult. Hollywood jóformán kivetette magából, mindössze néhány szinkronmunkát vállalt az elmúlt években, de a főszerepek messziről elkerülték.

Most azonban Bille August rendező megtalálta őt egy II. világháborús dráma főszerepére, írja a PageSix. A film címe Me, You, Franco pedig izgatott a projekt miatt.

Lelkes vagyok, hogy részt vehetek ebben a fenomenális projektben, és a legendás Bille Augusttal dolgozhatok együtt. Nagy rajongója vagyok a munkásságának.

A filmről egyelőre semmi mást nem tudni a munkacímén és a világháborús körítésen kívül.