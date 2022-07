Harry herceg kisebb győzelmet aratott egy brit bulvárlap elleni rágalmazási perben

A beperelt kiadó még megvédheti magát.

Az Egyesült Királyság Legfelsőbb Bírósága pénteken úgy határozott, hogy rágalmazó volt az a februárban megjelent bulvárcikk, amely a címével azt sugallta, hogy Harry herceg megpróbálta titokban tartani a brit belügyminisztériummal folytatott jogi vitáját. Az írás a sussex-i herceget és családját megillető biztonsági intézkedésekről szólt. Harry herceg korábban már beszélt arról, hogy nem érzi elegendőnek azt a védelmet, amit hazájában kap, amióta visszalépett a királyi teendőitől.

A brit bulvármédiával hosszú évek óta harcban álló sussex-i herceg, aki ezt megelőzően a brit kormány ellen is készen állt pert indítani, az Associated Newspapers Limited (ANL) nevű céggel szemben ezt meg is lépte a Mail on Sunday nevű bulvárlapban közzétett cikk miatt. Ebben azt állították – mint most kiderült, helytelenül –, hogy Harry herceg hajlandó lett volna fizetni a rendőri védelemért a hazájában.

A herceg ügyvédei szerint az írás azt a látszatot keltette, hogy Harry herceg hazudott, és megpróbálta manipulálni és összezavarni a közvéleményt. Az ANL ügyvédei ezt elutasították, és kijelentették, hogy „egy értő olvasó számára nyoma sem volt helytelenségnek a cikkben”.

A július 8-i meghallgatáson a bíró úgy döntött, hogy a cikk egyes részei valóban gyalázkodónak minősülnek, és alkalmasak a nyilvánosság félrevezetésére. Ez az ítélet még nem jelenti az ügy lezárását, a következő lépés az, hogy az alperes, vagyis az ANL kiadó védekezést nyújt be a keresettel szemben. Ennek sikerességén múlik majd a végső döntés.