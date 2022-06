Kris Jenner a TikTokon azzal tréfált, hogy indul a következő elnökválasztáson

Ő is felszállt a trendvonatra, úgy tűnik, tud magán nevetni.

Kris Jenner a TikTokon jelentette be, hogy jelöltként indul a 2024-es amerikai elnökválasztáson, de persze csak viccelt. A Kardashian-klán mátriárkája igazán kitett magáért, a videó első részében egy egészen meggyőző, hivatalos portréfotó látható róla, pár másodperccel később azonban kiderül, hogy az egész csak átverés.

Jenner a #Krissed trendhez csatlakozott, ami egy róla készült felvételhez kapcsolódik, amelyen a Lady Marmalade című dalt tátogja és táncol. A vicc alapját adó mém most nagyon megy a TikTokon, a lényege nagyjából ugyanaz, mint a Rick Astley Never Gonna Give You Up című videóklipjére mutató rickrollingnak.

Nem ő lenne az első a családból, aki politikai babérokra tör: korábbi veje, Kim Kardashian exe, Kanye West a 2020-as kampányban jelentette be, hogy indul az elnöki posztért. Akkor hosszan foglalkoztunk vele, hogyan jutott el az ambiciózus döntésig.