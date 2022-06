Horváth Tamás transzcendentális meditáció tanfolyamot kapott szülinapjára, azóta kreatívabb lett

Horváth Tamás és felesége, Péterfi Andi a Reggeliben mesélték el, hogy mióta elvégeztek egy négy napos transzcendentális meditáció tanfolyamot, azóta mindennap szentelnek időt a meditálásra. Az énekes a harmincadik születésnapjára kapta ajándékba a képzést, ami párja szerint egy életen át elkíséri majd, és segíteni fogja.

– árulta el Horváth Tamás, aki bár korábban semmit nem tudott a módszerről, örült az ajándéknak, és érdekelte a dolog. Péterfi Andi ugyan eleinte aggódott, hogy férjének talán nem fog tetszeni a tanfolyam, az első nap után minden kétsége eloszlott.

Annyira bejött nekik a meditáció, hogy azóta mindennap használják, beépítették az életükbe.

Úgy jöttem ide, hogy reggel előbb felkeltem húsz perccel, hogy otthon meditálhassak. Napi kétszer húsz perc. Úgy képzeljétek el, hogyha alszom három-négy órát, akkor is annyi energiát kapok ettől a húsz perctől, és nemcsak ez, de kreatívabb is vagyok. A dalokat mostanában úgy írom, hogy már ijesztő is kicsit