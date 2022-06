Beyoncé és Jay-Z lányát ugyanúgy zavarba hozza az apukája, mint bárki mást

Jay-Z hétfőn kilátogatott az NBA, vagyis az észak-amerikai profi kosárlabdaliga egyik meccsére. Vele tartott tízéves lánya, Blue Ivy Carter is, ezt pedig a mérkőzés egyik szünetében a nézők is láthatták a képernyőkön. A kettejükről készült felvétel azóta bejárta a netet, és sokak arcára csalt mosolyt.

A videón az látszik, hogy a rapper büszke apukaként magához húzza és arcon puszilja lányát, amikor a kamera őket veszi, Blue Ivy viszont zavarában próbálja mindezt hárítani, igazi kiskamasz módjára. A felvételt Philip Lewis újságíró is megosztotta a Twitter-oldalán, és annyit írt hozzá:

A rappernek és Beyoncénak egyébként Blue Ivy-n kívül ikreik is születtek 2017-ben: egy kislány, Rumi és kisfiuk, Sir.

To us: Jay Z, the all time rap legend

To Blue Ivy: embarrassing dad pic.twitter.com/yOsIpBUVyz

— philip lewis (@Phil_Lewis_) June 14, 2022