A jövő táncos sztárjai Magyarországon (X)

Minden fiatal táncos arról álmodik, hogy elismert művészként a világ legnevesebb színházaiban táncolhasson nézők ezreinek rajongásától és szeretetétől övezve. Ehhez az álomhoz kerülhetnek közelebb azok az ifjú táncművészek, akiket Hollandia hivatalos és legnagyobb balett társulata, a Holland Nemzeti Balett beválaszt a tehetségkutató programjába. A Holland Nemzeti Balett fiatal tehetségeit két alkalommal, június 11-én és 12-én köszönthetjük a Nemzeti Táncszínházban, ahol a Shooting Stars című előadásukban a klasszikus balett határait feszegetve izgalmas, modern koreográfiákat állítanak színpadra.

Évről évre több száz jelentkező közül kerül kerülnek kiválasztásra azok a fiatalok, akik a Junior Társulat tagjaként megkezdhetik a nemzetközi karrierük építését. A Junior Társulat 2013-as alapítása ugródeszkát teremtett a fiatal táncosok számára ahhoz, hogy a Holland Nemzeti Balettakadémiáról a Holland Nemzeti Balettre váltsanak. Jelenleg tizennégy táncos dolgozik a Junior Társulatban Ernst Meisner művészeti koordinátor vezetésével.

Bimbózó tehetségüket most a Shooting Stars című produkcióban csodálhatjuk meg, ahol a jövő sztárjai Hans van Manen híres koreográfus színpompás darabjában, valamint feltörekvő alkotók nem kevesebb, mint négy világpremierjében mutatják be lenyűgöző, frissen csiszolt képességeiket.

Hans van Manen alkotása, az In the Future a színek és testek fenséges játékát mutatja be lüktető, jazz- jellegű zenekísérettel. A Bloom Milena Sidorova fiatal kreatív munkatárs új műve. Témája a fontos átmenet, amikor egy fiatal felnőtt kialakítja saját identitását. Marta Reig Torres spanyol koreográfus alkotása, a The Sublimeness of NoBody a testre összpontosít, az emberlét lényegét tárja fel, és arra a kérdésre keres választ, hogyan köt ez össze minket, embereket egymással. A 19 éves Zoë Greten koreográfiája, az If only I knew the right way, egy másik kérdést tesz fel: amikor döntést hozunk, mennyire vezetnek bennünket mások tévútra? Végül Peter Leung koreográfus, aki előszeretettel mossa el a határvonalakat, (Pas de Deux) művével túllép a genderspecifikus mozdulatokon és tánclépéseken.

Az előadásra jegyek a Nemzeti Táncszínház honlapján kaphatók.

Az előadás magyarországi megvalósulását az Emberi Erőforrások Minisztériuma támogatta.

Együttműködő partner a Holland Királyság Budapesti Nagykövetsége.