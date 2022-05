A Konyhafőnök: Fördős Zé 5 percre állt be főzni Rácz Jenő mellé, a séf agyára ment

Kimaxolta az idejét.

A Konyhafőnök tegnap esti adásában összeállt a középdöntős mezőny, egyúttal Rácz Jenő is kapott egy pultot, neki is főznie kellett. 5 percre Fördős Zé is beugrott neki „segíteni”, ám ez idő alatt valójában azon munkálkodott, hogy minél jobban kizökkentse a séfet: szétpakolt a pultján, majd egy szünet nélküli motivációs beszédbe kezdett. Egy ponton még a két keze közé is fogta kollégája arcát, hogy elfordulni se tudjon mondandója elől.