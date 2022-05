Nem törölhetik Peppa malacba a feneküket a britek

Kiborult a brit szülők egy része, méghozzá egy igen súlyos ügy miatt.

A klímaválság, az elszálló infláció és más, mindennapi életet érintő nehézségek mellett talán eltörpül a probléma, de tény, hogy az Egyesült Királyságban többen is nehezményezik, hogy a Peppa malac karakterével árusított WC-papírokon nem szerepel maga a népszerű rajzfilmfigura.

Azaz a csomagoláson látható Peppa, de magukon a tekercseken sem a világhírű malaclány, sem öccse, a szintén sokak által kedvelt Zsoli (angol eredetiben: George) nem jelenik meg, csak a játékaik. A komoly problémáról a Manchester Evening News számol be, a cikkben azt írják, néhány szülő átverve érzi magát. A lap idéz egy Facebook-csoportban panaszkodó szülőt:

A posztra ráadásul kommentek százai érkeztek, és a panaszok mellett az ellenvélemény is megjelent: sokan arra utaltak, hogy talán jobb is így, hiszen egyetlen gyerek sem szívesen törölné bele a fenekét a kedvenc rajzfilmfigurájába. Idézzünk ettől a tábortól is egy hozzászólást:

Abban azonban minden bizonnyal egyetértenek a szülők, hogy a pelenka elhagyásában, a vécére szoktatásban sokat segíthet az 1.79 fontért (800 forint) árusított vidám WC-papírok.

Lidl is selling Peppa Pig toilet roll for just £1.79 and parents say it will make potty training a breeze… – The Irish Sun https://t.co/26r9WMGqft #PeppaPig pic.twitter.com/rl1kqDqwJQ

— It’s Time to Potty (@PottyTraining77) February 11, 2022