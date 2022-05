Orbán Ráhel bababoltjába a nyitónapon látogatott el Tóth Gabi, Krausz Gábor, Görög Zita és Dobó Ági is

Zsúfoltság támadt a XII. kerületben.

Megnyitott a XII. kerületi Hegyvidék Bevásárlóközpontban Orbán Ráhel új üzlete, egy bababolt, amely az ODU Store nevet kapta. A mozaikszó az „Organikus, Dekoratív, Egyedi” szavak angol rövidítéséből jön. A miniszterelnök lányának 6 és fél éve jött az ötlet, első gyereke, Alíz születése környékén, hogy boltot nyisson.

Nagy a nyomás abban a tekintetben, hogy szeretnénk a lehető legjobb döntést meghozni, hiszen a nulláról kell berendezkedni az új jövevény érkezésére, ami első körben sok kiadással jár.

Megnéztük a bolt Instagram-oldalát, annak üzletnyitásról árulkodó posztjaiból kiderült, celebvendégek is tiszteletüket tették már az első napon. Tóth Gabi a férjével, Krausz Gáborral és kislányukkal látogatott el (aki az énekesnőt keresné a képeken, tegye a sztorik között, ott külön kollázs is készült róluk), de Görög Zita szintén ott volt a fiával és Dobó Ági is megjelent a bevásárlóközpontban – de influenszerekből sem volt hiány.