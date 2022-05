Pár nap múlva megszületik Freddie második gyereke

Párjával nyolc hónapon át titkolták a terhességet.

Fehérvári Gábor Alfréd, azaz Freddie a minap Instagram oldalán tudatta követőivel, hogy hamarosan új taggal bővül a családjuk, feleségével ugyanis második közös gyereküket várják. Az énekes a Bors megkeresésére elárulta, hogy Dóri terhességét nyolc hónapig sikerült titokban tartaniuk, mostanra viszont már bármikor megérkezhet a kicsi.

Az én hihetetlen, fantasztikus feleségem, aki nagyon jól bírta a terhességét, bizony mindenórás már! Bármelyik pillanatban jöhet a kisfiunk

– mondta a lapnak Freddie.

A babát Ármin Farkasnak fogják majd hívni, a zenész pedig másodjára is szeretne a felesége mellett lenni a szülőszobán. Ha lehet, a köldökzsinórt is ő vágná el. Ami pedig a gyereknevelést illeti, Freddie már most igyekszik körvonalazni a szabályokat a kislánya számára: nem adnak a kezébe telefont és a tévét sem kapcsolgathatja. A minőségi időt viszont többre tartja a tökéletesség látszatánál.

Mi egy hippi család vagyunk egyébként, azaz nálunk nyugodtan dagonyázhatnak a sárban a gyerekek, mert nem az a fontos, hogy körülöttünk minden élére legyen állítva, inkább még több minőségi időt töltsünk együtt

– magyarázta.