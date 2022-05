Kanye West azzal hívta fel Kim Kardashiant, hogy a karrierjének vége, miután a segítsége nélkül öltözött fel

A celebnő tavaly novemberben már a volt férje divatérzékenységét mellőzve választott magának ruhát egy eseményre, mire a rapper felhívta, hogy hangot adjon a nemtetszésének.

Amíg Kim Kardashian és Kanye West egy párt alkottak, a celebnő legtöbb emlékezetes szettje mögött a rapper állt – ha nem az összes mögött. West a Keeping Up with the Kardashians egyik epizódjában a médiaszemélyiség gardróbjának jelentős részét is kidobálta, mondván: borzalmas a stílusa.

Kim Kardashian ezt követően a párjára bízta a ruhaválasztást, a jelentősebb eseményekre mindig a rapper költeményeiben érkezett, és az ő tanácsát követte sminkelés és frizurakészítés terén is. A Kardashians új epizódjából kiderült, hogy miután beadta a válópert, a celebnőt valósággal pánikrohamok gyötörték, nem tudta ugyanis, hogyan érvényesüljön ezentúl a divatvilágban.

Ez Kanye szeretetnyelve, a ruhái. És ezért mindig bíztam benne, de ez nem csak a ruhákról szól. Ez volt az utolsó dolog, ami közös volt bennünk

– mondta.

A celebnő végül tavaly novemberben egy barna bőrruhában debütált a WSJ Innovator Awards díjátadóján, ami után kapott is egy kéretlen telefonhívást a volt férjéről. Állítása szerint West azt mondta neki, hogy a szóban forgó ruhaválasztással befuccsoltatta a karrierjét, mert szerinte úgy nézett ki, mint Marge Simpson a Simpson családból.