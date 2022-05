A Konyhafőnök: Fördős Zé szerint VV Zsuzsu tányérján a paradicsomhéj volt a legjobb elem

És nem bóknak szánta.

Újra elindult az RTL Klubon A Konyhafőnök című gasztronómiai vetélkedő, melynek válogatójára jelentkezett a ValóVilág kilencedik évadának nyertese, VV Zsuzsu is. Ez a második alkalom, hogy kipróbálta magát a műsorban, legutóbbi alkalommal azonban nem aratott túl nagy sikert, miután egyik zsűritől sem kapott kötényt. Már korábban megírtuk, miért döntött úgy, hogy ismét nekiveselkedik a válogatónak, amire homárt és főtt krumplit készített.

A séfeknek nem nagyon tetszett, hogy VV Zsuzsu nem tudta rendesen megfőzni a krumplit, mivel az kemény maradt tálaláskor is, ahogy Fördős Zé szerint a leginkább értékelhető elem a tányérján a díszítésként funkcionáló paradicsomhéj volt. A kitartását a zsűri nagyon értékelte, Rácz Jenő még tovább is engedte volna, de VV Zsuzsu végül most sem kapott kötényt.