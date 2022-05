ENSZ-pozíciójának nincs köze ahhoz, hogy Angelina Jolie Ukrajnába utazott

Ahogy a CNN írja, Angelina Jolie Ukrajnában tartózkodik, ahol szombaton egy bentlakásos iskolában és egészségügyi intézményben járt Lviv városában. Mindezt Makszim Kozickij, Lviv regionális katonai közigazgatásának vezetője árulta el a lapnak.

Jolie egy bentlakásos iskolában is járt Lvivben, ahol lakóhelyüket elhagyó emberek tartózkodnak. De önkéntesekkel is beszélt a város főpályaudvarán, mindenkinek megköszönte a munkáját, állítja Kozickij.

A színésznő az ENSZ menekültügyi különmegbízottja is, ám a szervezet főbizottságának kommunikációs vezetője azt mondta, Jolie más minőségben utazott Lvivbe, inkább személyes meggyőződése miatt, mert a UNHCR-nek nincs köze a látogatáshoz.

A Kyiv Independent egy videót is közölt arról, ahogy Jolie egy Lvivben található kávézóba besétál.

⚡️ Actress and filmmaker Angelina Jolie was spotted at a cafe in western Ukrainian city of Lviv on April 30.

Jolie is a special envoy for the United Nations High Commissioner for Refugees.

Video: Maya Pidhoretska via Facebook. pic.twitter.com/CBtR4HBMNR

— The Kyiv Independent (@KyivIndependent) April 30, 2022