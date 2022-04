Mihalik Enikő elköltözne New Yorkból, mert nem akar a gyerekével „koszos járdán és büdös szemétszagban” sétálni

Az rtl.hu-nak nyilatkozott videó formájában Mihalik Enikő, aki jelenleg New Yorkban él a férjével és kislányával, de egy jóval nyugisabb környezetre vágynak a következő öt évben.

New York kisbaba előtt talán egy sokkal élhetőbb város volt számomra. Most észreveszem, hogy mennyire zajos, koszos, nem mintha eddig nem tűnt volna fel. Eddig nem zavart. Most viszont azt veszem észre, hogy nem szeretném a gyerekemet a koszos járdákon sétáltatni, a büdös szemétszagban. A pandémia miatt rosszabbodott is a helyzet. Kertes házba vágyom, ez az 5 éves tervünk. Kutyástól, cicástól, babástól költözzünk.