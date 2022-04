Zámbó Krisztián a Sztárban Sztár! után elment szoláriumozni, hogy férfiasnak érezze magát

Nemrég ért véget a Sztárban Sztár! nevű műsor, melyben hazai énekeseknek kellett ismert előadók bőrébe bújniuk egy-egy szám erejéig. Az évadot Vavra Bence nyerte, de versenyzőként részt vett Zámbó Krisztián is, akinek az adások során többször is női karaktereket kellett alakítania. A minap az Ébredj velünk stúdiójában vendégeskedett párjával, Zsuzsikával, akivel amellett, hogy összeöltözött, elmesélte, hogyan élte meg a műsort.

Az az igazság, hogy elmentem szoláriumba, mert tényleg annyira, próbáltam mostmár a férfias énemet hozni, mert túl nőies lettem. Buciékkal is voltam nő, egyedül is voltam, nő, voltam Csepregi Éva, Britney Spears, Fresh Andi. Kicsit úgy éreztem, hogy egy kis férfiasságot is vissza kell hoznom magamból