Britney Spears exférje is gratulált az énekesnő várandósságához

Kevin Federline-nal két közös fiuk született a 2000-es évek közepén.

Britney Spears a minap Instagramján jelentette be, hogy harmadik gyermekével terhes, akinek az apja Sam Asghari edző. A férfit egyébként egy ideje a férjeként emlegeti a közösségi oldalán.

A bejelentést nem sokkal később Sam Asghari is kommentálta saját oldalán. Mint írja, mindig is szeretett volna apa lenni, és nem is fogja félvállról venni a feladatot.

A bejegyzés megtekintése az Instagramon Sam Asghari (@samasghari) által megosztott bejegyzés



Britney Spears posztja a cikk megírásakor közel kétmillió lájkot számlál, emellett rengeteg híresség is gratulált neki, köztük Paris Hilton is. Az énekesnő két tinédzserfiának apja, Kevin Federline szintén örömmel fogadta a hírt, jogi képviselőjén keresztül ő is a legjobbakat kívánta volt nejének.

A legjobbakat kívánja neki a boldog, egészséges terhességhez, valamint gratulál neki és Sam Asgharinak, akivel közösen tervezik a szülői lét izgalmát

– mondta az NBC-nek Mark Vincent Kaplan.