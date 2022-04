TMZ: Billy Ray Cyrus és Tish Cyrus 29 év után válnak

Miley Cyrus anyja adta be a válópert.

A TMZ információi szerint Miley Cyrus szülei, Tish Cyrus és Billy Ray Cyrus, akivel még a Hannah Montana című sorozatban is közösen szerepelt, válnak. A válási papírokat a lap szerint Tish Cyrus adta be még előző héten. Ez a harmadik alkalom, hogy a pár búcsút int egymásnak, ugyanis először 2010-ben Billy Ray Cyrus adta be a keresetet, majd három évvel később felesége akart elválni, akkor a procedúrát lefújták arra hivatkozva, hogy dolgozni szeretnének a házasságukon.

A TMZ szerint a dokumentumokban szerepel, hogy a házaspár már több mint két éve nem él együtt, a válás okait pedig kibékíthetetlen ellentétekkel magyarázzák.