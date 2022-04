A háziorvosnál tudta meg, hogy gazdag lett

Egy orvosi rendelő várójában értesült egy walesi nő arról, hogy óriási összeget nyert.

Caroline Walsh a háziorvosához menet vásárolt egy kaparós sorsjegyet. Miközben várakozott a rendelőben, unalmában lekaparta a szelvényt, és alig akart hinni a szemének:

300 ezer fontot (135 millió forint) nyert.

Az 58 éves nő elmondta: szerencse, hogy a háziorvosa nem mérte meg a vérnyomását, mert kénytelen lett volna elárulni, mitől ver ennyire hevesen a szíve. Ő azonban két fiának akarta elsőként elmondani a nagy hírt. A fiai már felnőttek, saját családjuk van, ez a nyeremény mindannyiuk életére hatással lesz.

Caroline Walsh mindig lottózott a férjével, és azután sem mondott le szenvedélyéről, hogy Mike tavaly – 34 év házasság után – meghalt rákbetegségben. Walsh azt mondja, Mike nagyon boldog lenne most, korábban sokszor beszélgettek arról, mire költenének egy nagyobb pénznyereményt.

Mum wins £300k on lottery scratchcard while waiting in a doctor’s surgery

Former school lollipop lady Caroline Walsh, 58, lost her husband Mike to cancer last year and said he would have loved the winhttps://t.co/IdAhy9qFWr pic.twitter.com/eWYVGPedOy

— WalesOnline 🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿 (@WalesOnline) April 10, 2022