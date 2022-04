Zsinórban 16 nap ment el randizni, csak azért, hogy egyen

Módszeréről megoszlanak a vélemények.

Egyetemen, a kevéske kis pénzből elég nehéz kijönni, aminek sokszor az étkezés látja kárát. Instant leves, olcsó kínai menü, leárazott termékek, furcsa kombinációk jellemzik ezt a 3 évtől – egyes esetekben – a végtelenig tartó időtartamot.

Egy nő viszont egészen más módszert vetett be.

A LadBible vette észre McCall Brock TikTokján, hogy azt magyarázza:

az egyetemen, mikor elfogyott az ételre szánt pénzem, felmentem az egyik társkereső alkalmazásra és egyhuzamban 16 nap alatt 16 vacsorás randim volt… ennie kell a lánynak.

Majd kiemeli még egyszer, randevúra hívták. Vagyis, abban reménykedett, a férfiak mindig lovagiasak lesznek, és kifizetik az egész cechet.

A kommentelők arról írnak például, hogy nem is olyan őrült módszer ez, hiszen vannak, akik akkor is így tesznek, ha van mit enniük. Egy másik hozzászóló pedig arról ír, ő 6 hónapon át tett így a húszas évei közepén.

Mások viszont ellenérzéseikről írnak, arról, hogy szerintük kihasználta csak a férfiakat Brock, és ez még csúnyább, ha már érzéseket is tápláltak az irányába. Inkább ment volna el dolgozni, hogy legyen pénze a mindennapi betevőre. Például egy étterembe, ahol pénzt is keres, és enni is kap ingyen.