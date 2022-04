135 kilométerre elhajtotta az autója „beteg” potenciális vásárlóját

Szerinte kórházi ápolásra lehet szüksége az ajánlatot tevőnek.

Az autószerelő Janis Drikis eladásra hirdette meg a Honda Civicjét, 550 fontot, 250 ezer forintot kért érte, mert úgy gondolta, így gyorsan túl tud adni rajta. A hirdetésre jelentkezett Charlie Murry, aki úgy gondolta, ennyit sem adna az autóért, 250 fontot (110 ezer forintot) ajánlott érte készpénzben.

A 37 éves Drikis ahelyett, hogy nem is reagált az ajánlatra, vagy elküldi a potenciális vevőt a fenébe, úgy gondolta, megleckézteti. 400-450 fontos ajánlatokat másoktól is kapott, ezt látta is előre, valószínűleg ő is megpróbálta volna egy vevő helyében.

A 250 fontos ajánlatért cserébe viszont küldött egy like-ot és egy kétórás autóútra levő címet is. De ott nem az autót találta meg Murry, hanem egy kórházat.

Murry visszaírt, hogy nem érti, nem találja a címen a házat, mire Drikis azt válaszolta, menjen be. Az 51 éves vevőaspiráns öt perccel később újra írt, hogy bent van a kórházban, most mi a teendő, mire a kocsi tulaja:

Mondtam neki, hogy kérjen időpontot és vizsgáltassa meg magát, hogy ilyen hülye ajánlatot mert tenni. Jó módszer volt tanítani neki valamit. Rohadt seggfejnek nevezett

– idézte a Mirror.

Murry pedig azt mondta, hogy a fia ócskavas üzletébe segített be, mikor az ajánlatot tette. Látta a leírásban, hogy a Civicnek nem lett meg a forgalmi vizsgája és a turbója sem működött. Szerinte az autó egy ócskavas volt, ha valaki újra használni akarná, 1000 fontot is rá kellene költenie. Az sem lehet véletlen, hogy nem ment át a forgalmi vizsgán.

Nagyon bosszús volt, mikor rájött, át lett ejtve, megértette volna, ha egy 2000 fontos autóra tette volna a 250 fontos ajánlatot, és akkor így átverik, de ez egy „selejt” szerinte.