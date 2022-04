A várandós Nádai Anikó reméli, hogy végig le tudja forgatni a Házasodna a gazdát

Április 24-én új szereplőkkel indul el az RTL Klubon a Házasodna a gazda. A társkereső realityt idén is Nádai Anikó vezeti, aki reméli, hogy a várandóssága ellenére is egészen a műsor végéig tud majd dolgozni.

Mint mondja, az első várandóssága alatt sem igen pihent, nyolchónaposan terhesen simán kifestette a gyerekszobát. Ezúttal is addig szeretne addig dolgozni, ameddig csak lehet, a társkereső reality forgatása alatt viszont Romániába már nem mer elutazni a nagy távolság miatt.

Most is abban bízom, hogy lesz elég erőm ahhoz, hogy ezt végig csináljam. Maximum nem fognak látszódni a gazdák tőlem, de szerintem ez lesz a legnagyobb probléma. Az a tervem abszolút, hogy ameddig csak lehet, én csinálom. Ha Isten is úgy akarja, és a kisbabám is, akkor a legvégéig