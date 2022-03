Miért válassz állóporszívót? Mert nyilvánvalóan jó. (x)

Eddig neked sem a porszívózás volt a kedvenc házimunkád? Te is mindig a zsinórral harcolsz? Miután sikerült magad kiszabadítani a vezeték fogságából és végeztél a takarítással, próbálod bezsúfolni a szekrénybe vagy besuvasztani az ágy alá? Van egy jó hírünk, megérkezett az új VC Cordless állóporszívó család.

Kényelem mindenek felett!

Nem kell többé magad után cibálni a porszívót, a zsinórjával bajlódni, de még csak a derekad sem fogja megsínyleni a hajolgatást. Amennyiben számodra is fontos a kényelem és az egyszerű kezelhetőség a házimunka során, úgy biztosan egy állóporszívó a jó választás. Ráadásul az új VC Cordless állóporszívók pehelykönnyű kialakítást kaptak, így az emeletek között is nagyon könnyedén mozgatható. Egy kézzel irányítható, és csak két gombja van, semmi bonyodalom. Így, ha éppen napirendi ponton van a kisebb családtagok bevonása a házimunkába, a porszívózás igazán élvezhető és könnyű feladat lesz számukra is. Egyszerű használatának köszönhetően a takarítási idő is lerövidül. Ez fontos szempont lehet, ha kisgyerek vagy kisállat mellett szükség van a mindennapi használatára.

Nehezen elérhető helyeken is hozza a maximumot

Az ergonomikus kialakításnak köszönhetően a nehezen hozzáférhető helyeket is képes könnyedén megtisztítani, például a kanapé széleit, a lépcső vagy a bútorok alatti részeket. Az aktív padlófejen található LED-fénynek köszönhetően a sötétebb helyeken is bátran használható, láthatóvá teszi a port, hogy garantáltan felszedésre kerüljön a szennyeződés.

Számos intelligens funkció

A LED mellett további számos kényelmi funkcióval lett ellátva a termék.

Egyik ilyen például az egy kattintással történő portartály-ürítés, a Boost funkció. További előnyei közé tartozik a működés közbeni alacsony zajszint, a külön szűrőtisztító eszköz és a könnyen leolvasható akkumulátor-állapotjelző is, amely bármikor megmutatja az akkumulátor aktuális állapotát, és értesítést ad az esetleges hibákról. Továbbá szintén a készülék részét képezi a kényelmes Power Lock funkció, amellyel nem kell állandóan nyomva tartani a bekapcsológombot. A motoros henger segítségével optimális a szennyeződésfelvétel, amely biztosítja a különféle felületek megbízható tisztítását.

Kimagasló teljesítmény

A nagy teljesítményű motor a 25,2 V-os akkumulátorral kombinálva igazán jó párosítás. A VC4 myHome készülék üzemideje akár 30 perc, a VC6 ourFamily üzemideje pedig 50 perc normál üzemmódban. A VC4 myHome porszívónak 3 fokozatú szűrőrendszere van; ciklonszűrővel, beáramló levegő szűrővel és szivacsszűrővel. Nincs szükség újabb porzsákok vásárlására. Egyszerűen, 1 kattintással történik a szűrőürítés. A VC6 ourFamily termék pedig kiegészül még egy HEPA-higiénia szűrővel is a szivacsszűrő helyett a különösen tiszta levegőért.

Egyszerű tárolás

Ismerős a helyzet, amikor pont ki van centizve a porszívó helye a szekrényben, és úgy kell ügyeskedni, hogy ne zúduljon ki annak teljes tartalma? A VC állóporszívók akár az otthonod berendezési tárgyát is képezhetik, anélkül, hogy sok helyet foglalnának. Akár fali konzolon is tárolhatod, amely még beépített töltési funkcióval is rendelkezik.

