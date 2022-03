Házas férfiak tartják ki, elmondta, mik a megcsalás jelei

Szerinte akit megcsalnak, az tehet arról, hogy a párja hűtlen.

Amy Kupps OnlyFans-modell, és egyáltalán nem rejti véka alá, hogy szeret házas férfiakkal szexelni, még akkor is, ha tudja, ezzel családokat tehet tönkre. Ő is volt a másik oldalon, azután kezdett bele, hogy akkori férje megcsalta. De most már tudja, az ilyen férjek titkát és most el is mesélte ennek jeleit.

Az egyik az, hogy a férjek sokkal többet költenek rá, a tanárból lett modellre, mint a feleségeikre.

A készpénzt jobban szeretem a drága ajándékoknál. A szeretőim dobták össze az 500 ezer dolláros házam, amit magam építek fel. Elfogadom a pénzüket, hogy kifizessem a számláimat és kényeztessem magam. Havonta akár 50 ezer dollárt is kapok ajándékba.

Kupps szerint a megcsalás fő okozója a szex, így akit megcsalnak csak magukat okolhatják.

A hűtlenek izgalmasak az ágyban, főleg azért, mert évek óta nem voltak elégedettek és így hajlandóak bármit megtenni, hogy felizgassanak. Jóval vadabbak.

A harmincas éveik végén, a negyvenes éveikben járó férfiakat keresi, mert ők „sokkal romantikusabbak, stabil a pénzügyi helyzetük és tapasztaltak az ágyban”.

Szerinte a társ mondataiból lehet sejteni, megcsal. Négy fő ilyen témát mondott:

„Találkozok egy barátommal egy italra, de ne várj rám, lehet, elhúzódik.” Ha a párjuk azt mondja, hosszan dolgozik, megbeszélést tart, el kell utaznia, kiemelten gyanús, ha mindezt hétvégén, munkaszüneti napokon teszi. Ha egy új bankkártyája van. Még akkor is, ha azt mondja, csak munkaügyekre kell. Valószínűleg ez való arra, hogy a szeretőjüket kifizessék. Ha arra kér a párunk, hogy ne hívjuk a céges telefonjukon, vagy azt mindig elrakja valamilyen fura helyre, például elzárja otthon.

Kupps szerint ezek a megcsalás biztos jelei.