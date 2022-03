Az összes Zelenszkij LEGO-figurát felvásárolták, le kellett állni a gyártással

Akkora volt a kereslet, hogy még több Volodimir Zelenszkij LEGO-figurát kellett legyártania a terméket készítő Citizen Bricknek – írja a Sky News.

Ahogy arról a 24.hu is beszámolt, a Citizen Brick március elején jelentette be a saját készítésű termékeit. A „LEGO Zelenszkij” 100 (nagyjából 33 ezer forint), míg a Molotov-koktél 10 dollárba került. A termékeket szinte azonnal elkapkodták a vásárlók, így több mint 16 ezer dollárt (kb. 5,4 millió forint) tudtak eljuttatni a Direct Relif nevű szervezetnek, ami arra specializálódott, hogy krízishelyzetben orvosi segítséget nyújtson a menekülteknek.

LEGO raised more than $16,000 for #Ukraine by selling tiny Molotov cocktails and minifigures of #Zelensky. pic.twitter.com/jGHi5pXl8n

— KyivPost (@KyivPost) March 15, 2022