Kulcsár Edina a menthetetlen házasságokról: Mindent meg kell tenni, de ha mégsem sikerül, merjetek felállni és kilépni

Úgy érzi, számára G.w.M a nagybetűs férfi, aki mellett minden tekintetben nőnek érezheti magát.

Kulcsár Edina és Csuti január közepén jelentették be, hogy elválnak. A házasságukat egy éven át próbálták megmenteni, végül úgy döntöttek, az lesz a legjobb, ha külön utakon folytatják. A szakítás bejelentése után nem sokkal a szépségkirálynő a közösségi oldalán mutatta be új párját, G.w.M rappert. A történtekről szóló hírek felrobbantották a bulvársajtót, heteken át Kulcsárékkal volt tele minden. A nyilatkozatok idővel megritkultak, de a felek máig meg-meg szólalnak a történtek kapcsán.

Kulcsár Edina a Story magazin különszámában elmondta, hogy G.w.M-mel az a céljuk, hogy jó viszonyt tudjanak kialakítani volt kedveseikkel, hogy ezáltal barátságban, nagy mozaikcsaládként élhessenek majd a jövőben.

Márkkal mindkettőnknek az a célja, hogy a volt párjainkkal jó viszonyt ápoljunk, és idővel mind a négyen le tudjunk ülni egy asztalhoz, hogy a gyerekeink lássák együtt az anyukájukat, az apukájukat

– mondta.

A szépségkirálynő arról is beszélt, hogy mostanra már nem kell magában tartania az érzéseit, hiszen új kedvese személyében jött valaki, akinek mindent elmondhat. Hangsúlyozta, hogy G.w.M-mel sosem tudnának úgy elaludni, hogy előtte ne beszélték át a problémáikat.

Nem kell attól félnem, mi lesz velem, ha kiadom magam. Mert minden szavam, gondolatom, érzésem biztonságban van Márknál. Mi mindent kivesézünk, és ha valami bántja a másikat, addig nem állunk fel az asztaltól, amíg a teljes megnyugvást nem látjuk a másik arcán. Elképzelni sem tudom, hogy úgy hajtsunk álomra a fejünket, valami gond van közöttünk

– magyarázta Kulcsár Edina, hozzátéve, hogy úgy érzi, megtalálta a párját, aki mellett nagyon boldog, még ha a szerelmüket jelenleg nem is tudják életvitelszerűen megélni.

Egyelőre nem élnek együtt, a modell a gyerekek miatt korainak is érezné az összeköltözést, ha azonban elérkeznek a bűvös hat hónaphoz, ez talán megváltozik. Jelenleg randizgatós napjaikat élik, csak heti egyszer-kétszer tudnak együtt aludni, akkor is gyakran hullafáradtan dőlnek be az ágyba. A jövőt persze tervezik, közös otthonban szeretnének majd élni.

Kulcsár Edina saját elmondása szerint korábban nem hitt abban, hogy egyszer majd találkozik valakivel, akivel ennyire egy hullámhosszra kerülhet, de számos zárva lévő kapu nyílt meg benne az elmúlt időszakban, melyekről eddig nem tudott, vagy szerinte nem is akart tudni annak idején.

Ő nekem a nagybetűs férfi, aki mellett minden tekintetben nőnek érzem magam

– mondta a lapnak.

Azoknak, akiknek hozzá hasonlóan válságba kerül a házasságuk, Kulcsár Edina azt tanácsolja, hogy a végsőkig küzdjenek, ahogyan ő is tette, de ha egyértelművé válik, hogy egy kapcsolat menthetetlen, akkor ne féljenek kilépni belőle – nem csak a saját, de a családjuk lelki békéjéért is.