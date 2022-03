Hajdú Péter megmutatta pár hetes kisfiát

Együtt pózolnak egy fotó erejéig.

Február közepén jelentkezett be Hajdú Péter saját Instagram-oldalán, hogy beszámoljon a hírről, miszerint megszületett legkisebb gyereke, akit párjával, Láng Eszterrel közösen vártak. A kisfiúnak a Dominik nevet adták, akinek érkezését még 2021 augusztusában jelentették be. Korábban néhányszor már beszámoltak arról, hogy mióta egy párt alkotnak, a tévés menyasszonya többször is elvetélt.

Hajdú Péter most szintén Instagram-oldalára posztolt egy fotót, amin pár hetes fiát tartja a kezében, így ez az első kép, amin hivatalosan látni lehet közös gyereküket.