Akárhogy nézzük, ez a szálloda hasonlít egy péniszre

Egy zenész mesélte el, akinek szintén mesélte valaki.

Kissé fura alakja van egy cornwalli szállodának – árulta el egy zenész a Sun brit bulvárlapnak.

Colin Peake-nek még tavaly nyáron volt egy fellépése a zenekarával a Mawgan Porthban található hotel közelében. A 44 éves férfinak ekkor mesélte egy, a lakodalomban dolgozó fotós, hogy a Scarlet Hotel meglehetősen sajátosan néz ki.

Na, nem az utcáról, hanem ha az égből vagy online térképen nézi meg az ember.

Peake azt gondolta, csak ugratja őt a fotós, ezért később rákeresett a szállodára a Google Maps-en. És valóban: egy péniszre emlékeztető épületegyüttesről van szó, és mintha még négy kis cseppecskére emlékeztető valami is lenne ott a hegyénél.

A zenész utánanézett, és kiderült, a Scarlet menő luxushotel és spa, ahol 400 fontba (181 ezer forint) kerül egy éjszaka. Az épületet ráadásul több alkalommal is jelölték építészeti díjakra, és be is söpört egy rangos elismerést a tervezője.

Peake azt mondja, mindenképp zseniális a dolog: akkor is, ha esetleg nem tudnak erről a szállodában, vagy ha igen, csak nem hirdetik.

A Sun megkereste a hotelt és annak tervezőjét is, de nem kívántak válaszolni a lap kérdéseire.