Vagyonokért foglalnak Ukrajnában szállást az Airbnb-n, hogy támogassák a helyieket

Újabb módját találták meg az emberek annak, miként segítsék azokat az ukránokat, akinek mindenük odalett a háborúban. A CBS News mutatta be a jelenséget, hogy emberek tömegei bérlik ki az ukrajnai Airbnb-ket, nemritkán a piaci ár többszöröséért. Na nem azért, hogy el is utazzanak oda, hanem hogy közvetlenül juttathassák el a pénzüket a bajba jutottaknak.

A lap cikke szerint március első napjaiban indult be a foglalási hullám, azóta 61 ezer éjszakát foglaltak le, ebből 34 ezret az Egyesült Államokból, nyolcezret az Egyesült Királyságból és háromezret Kanadából. A fogalások összege összesen több mint kétmillió dolláros forrást jelent a hirdetőknek, amiből ráadásul a cég sem fogja leveni a maga sápját.

Azóta több bérlő is megosztotta a közösségi médiában azokat az üzeneteket, amelyeket a bérbeadóktól kaptak, mikor azok realizálták, hogy ilyen módon igyekszenek segíteni rajtuk. Egy ausztrál humorista, aki Harkivban foglalt le néhány éjszakát, az erről szóló tweetjében azt írja, kizárólag azért osztja meg felajánlását, hogy másokat is arra biztasson, hogy segítsenek. Neki azt írták vissza, nem tudják eléggé megköszönni a kedves szavakat és az anyagi segítséget, illetve megígértették vele, hogy amint vége a háborúnak, lépjen velük kapcsolatba, hogy forró vendégszeretettel fogadhassák Harkivban.

We booked some nights in Kharkiv on AirBnB to try to send some tangible, immediate assistance. I wrote the hosts a message and received this back. Only sharing in case you’re not sure if it’s a helpful thing to do. pic.twitter.com/yGzRZVFflk

— Kirsty Webeck (@KirstyWebeck) March 4, 2022