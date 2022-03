Meghan Markle-t beperelte a féltestvére

Samantha Markle szerint a húga hazudott róla Oprah Winfrey műsorában.

Meghan Markle és Harry herceg még tavaly májusban adtak hosszú interjút Oprah Winfrey-nek. A műsorban többek között azt is elmondták, hogy a brit királyi családban téma volt, hogy vajon a pár gyerekének milyen színű lesz a bőre.

Szó esett a sussexi hercegné családjáról is, mire a féltestvére, Samantha Markle most, közel egy évvel később úgy döntött, hogy beperli Harry herceg feleségét. Állítja, hogy Meghan hazudott akkor, amikor egyke gyereknek nevezte magát, hiszen mindkettőjük apja Thomas Markle. Hazugságnak tartja a hercegné azon állítását is, hogy a nővérével legalább 18 éve nem látták egymást, és Samantha csak akkor kezdte használni a Markle vezetéknevet, amikor ő Harry herceggel kezdett randevúzni. Mint mondja, az sem igaz, hogy Meghan szegénységben nőtt fel, ahogyan a tanulmányait magának fizette, hanem az apjuk állta a cechet.

Samantha Markle szerint az apjával nem szólhattak bele a „hamis elbeszélésbe és a mesebeli élettörténetbe”, amelyet a sussexi pár kitalált, így nem volt lehetőségük ellentmondani. Az általa benyújtott dokumentumok szerint Markle róla szóló kijelentései a sajtóban megnehezítették önéletrajzának eladását, megakadályozták abban, hogy munkát kapjon, továbbá érzelmi és mentális szorongást okoztak neki.

Ez az alaptalan és abszurd per csak egy zavaró viselkedési minta folytatása. Meg fogjuk adni neki a szükséges minimális figyelmet, ez minden, amit megérdemel

– mondta a TMZ-nek Michael Kump, Meghan Markle ügyvédje.