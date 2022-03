Lilu: Aljas gazemberség elvenni azt, hogy a családját valaki biztonságban tudhassa

A műsorvezetőben átértékelődött az összebújós, mesenézős este fogalma.

Múlthét csütörtökön a hajnali órákban Vlagyimir Putyin elnök utasítására Oroszország teljes körű támadást indított Ukrajna ellen. A háború továbbra is zajlik, rengetegen menekülnek Ukrajnából a környező országokba, így Magyarországra is. A rászorulóknak világszerte igyekeznek segíteni különböző szervezetek, civilek és hírességek is.

Lilu úgyszintén törekszik terítéken tartani az ukrán menekültek ügyét, Instagram történetébe rendszeresen posztol a témában. A minap a gyerekeit nézve értékelte át a mesenézős esték fogalmát, gondolatait pedig követőivel is megosztotta.

1 hete ezt egy átlagos, pizsis, összebújós, mesenézős estének gondoltam volna. Most rájuk nézek, és pontosan tudom, hogy ennél nagyobb luxus nincs. Milyen aljas gazemberség… elvenni azt, hogy a családját valaki biztonságban tudhassa. Remélem van pokol

– írta a műsorvezető.