Nem igaz, hogy a Pornhub is szankcionálja az oroszokat

Egy a Twitteren szárnyra kapott bejegyzés szerint, ha oroszok próbálnak meg a világ legnagyobb pornóoldalán nézelődni, egy ukrán zászló ugrik eléjük, és egy rövid szöveg, melyben az oldal szerkesztői közlik: kiállnak Ukrajna mellet, ezért letiltják az orosz felhasználókat.

Álhírről van szó: ha valaki orosz IP-címről megy fel a Pornhubra, csak egy az életkorát firtató kérdésre kell válaszolnia és már szörfözhet is a felnőtteknek szánt tartalmak között.

this isn’t true based on seeing it via VPN… still waiting for phub comms to confirm though. what I see is an age gate message in Russian https://t.co/NSg6jqDAUk pic.twitter.com/2sc5uV8Zq2

— Samantha Cole (@samleecole) February 25, 2022