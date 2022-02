Mel Gibson egy balatoni borászatban fotózkodott

Elugrott Csopakra a családdal.

Mel Gibson jelenleg a John Wick-filmek előzménysorozatát, a The Continentalt forgatja Budapesten. A színész a minap a családjával furikázott a Balaton körül, Csopakon pedig be is ugrott egy borászatba. A Blikk információi szerint Gibson végigkóstola a kínálatot és majdnem egy órát beszélgetett az eladóval, mielőtt bevásárolt volna felsőkategóriás csúcsborokból.

Teljesen váratlanul ért mindenkit a látogatása. Nem számítottunk az érkezésére, de nagyon örültünk neki. Én sajnos nem voltam ott az üzletben, csak a kollégám beszámolójára tudok támaszkodni. Majd egy órát volt és beszélgetett. Nagyon közvetlen volt, a végén, amikor közös fotóra kérték, még meg is lepődött, hogy felismerték

– mesélte a Blikknek Jásdi István, a borászat tulajdonosa.

A színész egyébként kerüli a feltűnést Magyarországon, novemberben még testőrök sem vártak rá, amikor távozott egy étteremből.