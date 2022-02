Cruz Beckham az apja 22 évvel ezelőtti fotóit újraalkotva, pink hajjal került címlapra

17 évesen túl van az első címlapfotóján.

Victoria és David Beckham fia, Cruz Beckham szerepel az i-D magazin legújabb, tavaszi számának borítóján. A fotókon félmeztelenül és pink hajjal pózol, az egyik képen hálós felsőben és kivehető, ezüst fogsorral látható. A fotózás koncepcióját különben David Beckham huszonkét évvel ezelőtti, Steven Klein által készített fotósorozata ihlette, amin szintén egy kanapén eldőlve, félmeztelenül pózolt, hasonló háttér előtt.

A tizenhét éves Cruz Beckhamnek már van pár tetoválása is van, melyeket könnyen ki lehet szúrni a fotókon. A fotósorozatot, melyet most is Steven Klein készített, Victoria Beckham is megosztotta. Az interjúban kiderül például, hogy Beckham szeretne zenészként elhelyezkedni és hogy mit gondol a felnőtté válásról.

Cruz Beckham recreating David’s Arena Homme+ cover shoot from 2000 for the latest @i_D Both photographed by Steven Klein, 22 years apart pic.twitter.com/AmgMVrpn4R — FELIPE (@felipemnzp) February 21, 2022