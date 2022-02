Nem talál a szerelemre az OnlyFans-modell, mert letiltják a randiappok a sok meccse miatt

Legalábbis szerinte ez állhat a sikertelensége mögött.

Úgy két éve használ randiappokat a 35 éves Daisy Renegade, sokak figyelmét fel is keltette rajtuk, elmondása szerint több mint 10 ezer meccse volt, vagyis ennyiszer esett meg, hogy neki is és a másik félnek is tetszett a másik.

Aztán arra lett figyelmes, hogy a sikerek egyre kevésbé jönnek, nem kapott választ olyanoktól, akikkel már csetelt és jó pár párja el is tűnt.

Olyan mintha az appok teljesen láthatatlanná tennének

– mondta a Mirrornak, pedig elő is fizetett az alkalmazásokra. Sőt, valahol még azért is fizetett, hogy a találati listák első helyein szerepeljen.

Nem adta fel, másik telefontról, másik SIM-kártyáról is regisztrált, de ezeknél is ugyanaz történt, mint az első esetnél. Fel is kereste e-mailen a randiappokat, de sosem kapott választ.

Úgyhogy arra jutott, az alkalmazások direkt letiltják, legalábbis másoknak láthatatlanná válik, nem ugrik fel a többi párkereső között a profilja azért, mert túl szép. Meg mert sosem titkolta, van egy OnlyFans-profilja is. Bár, azt mondja, sosem használta a társkereső alkalmazásokat arra, hogy a felnőtt tartalmait reklámozza, a profiljain ott volt az Instagram-elérhetősége, amin pedig az onlyfanses.