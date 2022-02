Justin Theroux lelassított, hajdobálós videót posztolt Jennifer Anistonról, majd gyorsan törölte

Mintha csak TikTokra készült volna a felvétel.

Jennifer Aniston tegnap ünnepelte a születésnapját, aminek alkalmából volt férje, Justin Theroux is köszöntötte őt. A színész azonban nem egy hétköznapi üzenetben küldte el jókívánságait. Azok, akik az Instagram-történetére kattintottak, egy felvételt láthattak Anistonról, amin rágyújt, majd a haját dobálva táncol egy fotelben, teszi mindent lassított felvételben, Taylor Swift Look What You Made Me Do című számára.

Theroux azóta törölte a felvételt, az internet azonban nem felejt, bárki megnézheti a videót, amire egyébként azt is ráírta, hogy

Szeretlek, B

Hogy az említett becenév pontosan mit takar, azt egyelőre nem tudni, a Twitterezők viszont inkább azon hüledeznek, hogy a színésznő dohányzik.