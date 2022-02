Exatlon Hungary All Star: Novák Zalán hiteltelennek érzi magát, amiért sérülése miatt nem tud versenyezni

Az évad során csak néhányszor vett részt a versenyben.

Exatlon Hungary All Star: Novák Zalán megint lesérült, lehet, a versenyt is feladja

Korábban már többször is megemlékeztünk arról, hogy az Exatlon Hungary All Star évadában szereplő Novák Zalán többször is lesérült a játék során. Szinte rögtön, az első adásban már ki kellett állnia a versenyből, amit újabb sérülés követett. Egy ponton már annyira ideges lett emiatt, hogy elhatározta, az orvosok tiltása ellenére is visszamegy a pályára. A műsor legutóbbi adásában, kedden panaszolta el csapattársának, hogy a tény, hogy még mindig nem tud pályára állni, kezdi felemészteni.

Próbálok segíteni a csapatnak, meg minden, de így kezdek számomra hiteltelen lenni, ez az egész. Ezt megélni belülről, hogy ebből más ne tapasztaljon semmit, ez iszonyatosan rossz. Én nem tudnám azt elviselni, és nem is fogom, hogy bárki olyan menjen esetleg haza, aki egészséges, mert én sérült vagyok. Ez most már túl sok… Túl sok idő telt el

– mondta a videóban.