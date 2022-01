Exatlon Hungary All Star: Novák Zalán akkor is folytatja a versenyt, ha az orvosok nem engedik neki

Mindenáron maradni akar, még saját felelősségre is.

Novák Zalánt neve még az Exatlon Hungary korábbi évadából és a Farm VIP első szériájából lehet ismerős. Most pedig feltűnt a nemrég újból elinduló, Exatlon Hungary All Star évadában is, melyben korábbi szereplőket hívtak vissza, hogy összemérjék erejüket. Novák Zalán nem kezdte túl szerencsésen a versenyt, ugyanis az első adástól kezdve állandóan lesérült.

Utoljára a lábával volt probléma, ami ugyan nem tört el, de komolyabb vizsgálatokra volt szükség, hogy kiderüljön, mi a probléma. Akkor az is felmerült, hogy esetleg nem folytathatja a versenyt. A műsor hétfői adásában viszont ezt nem fogadta el, mint lehetséges opciót, kijelentette, hogy mindenáron marad a játékban.